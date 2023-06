Gundogan sulla finale: “Dobbiamo avere più voglia di vincere che paura di perdere”

Rivela la sua ricetta per la vittoria finale, Ilkay Gundogan, a Sport1, a poche ore dalla finale di Istanbul contro l’Inter. “Avere più voglia di vincere che paura di perdere è sempre determinante in finali così. Non si tratta di una partita per evitare la retrocessione: parliamo della finale più importante a livello di club. Dobbiamo provare a godercela al massimo, ricordandoci di che privilegio sia poter vivere una notte così. Se quando avevo diciotto anni qualcuno mi avesse detto che avrei giocato due finali di Champions, gli avrei dato del pazzo”. L’ex Dortmund si è poi soffermato sul suo tecnico, Pep Guardiola: “All’80 o al 90% è soltanto una questione mentale. Ed è responsabilità dell’allenatore che ogni giocatore abbia la giusta mentalità: Pep è molto bravo in questo. Sa capire quando deve motivarci, alzando la voce, e quando invece deve proteggerci”

Foto: Instagram Gundogan