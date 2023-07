Gundogan: “Esordio non facile, ma non siamo al 100%. Miglioreremo”

Ilkay Gundogan ha vestito la maglia del Barcellona per la prima volta nell’amichevole disputata nella notte italiana contro l’Arsenal, finita 5-3 per i Gunners. Un esordio amaro per il tedesco, che ha così parlato ai canali ufficiali del club catalano: “Devo adattarmi ai miei compagni a loro e loro devono adattarsi alle mie caratteristiche. Conosco la posizione in cui ho giocato, ma è tutto nuovo e dobbiamo perfezionare gli automatismi. Abbiamo un’idea molto chiara del calcio che vogliamo praticare. Penso che la cosa più importante ora sia avere pazienza. Non siamo ancora al 100%. Sono molto contento, è stato speciale per me. Ovviamente avremmo potuto giocare meglio, ma penso che abbiamo affrontato un grande avversario. Abbiamo commesso errori non forzati, ma era la prima amichevole del precampionato”.