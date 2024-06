Gundogan: “Era esattamente così che dovevamo iniziare”

La Germania ha fatto il suo debutto all’Europeo come meglio non poteva sperare: gran partita degli uomini di Nagelsmann che hanno agilmente sconfitto la Scozia rifilandogli un netto 5-1, che non lascia troppo spazio ad interpretazioni. Gundogan, centrocampista del Barcellona, si è detto soddisfatto nel post partita ai microfoni di ZDF. Queste le sue parole:

“Ad essere onesti, era esattamente così che dovevamo iniziare. Abbiamo giocato un primo tempo incredibilmente buono, in cui eravamo meritatamente avanti 3-0. Sono felice di aver potuto fare qualcosa di meglio per i miei compagni di squadra oggi”. Sull’ambiente: “Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per andare lontano. E ovviamente l’inizio è esattamente quello che volevamo”. Tuttavia rimane lucido e analizza anche il gol subito nel finale: “E’ un segnale che le altre squadre hanno qualità e che piccole disattenzioni possono essere punite molto, molto rapidamente. Forse è stato un buon avvertimento per noi, che non possiamo fare un passo in meno nelle prossime partite”.

Foto: pagina facebook Barcellona