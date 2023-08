Gundogan dopo l’esordio: “Non sono contento del risultato, ma questo è solo l’inizio”

Debutto nella Liga per Ilkay Gundogan, che ieri è sceso in campo dal 1′ con la maglia del Barcellona per poi essere sostituito soltanto al 79′. “Grato per il mio debutto nella Liga col Barcellona. Non contento per il risultato, ma questo è solo l’inizio. ¡Vamos Barça!”, le parole del centrocampista tedesco all’indomani dello 0-0 sul campo del Getafe pubblicate su Twitter.

Foto: Twitter Barcellona