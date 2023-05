Gundogan: “Dobbiamo mantenere questo spirito. Si tratta di mantenere il gruppo calmo e non eccitarsi troppo”

Ikay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha parlato al Daily Mail, alla vigilia del match contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Non importa chi sta giocando, è il gruppo e il supporto reciproco che contano. Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare nel modo migliore e con quello possiamo avere molto successo. Se manteniamo lo spirito così, potrebbe esserci una conclusione fantastica per la stagione. Si tratta di mantenere il gruppo calmo e non eccitarsi troppo. Giochiamo una partita ogni 3-4 giorni, quindi non c’è molto tempo per recuperare. Dobbiamo cercare di sfruttare al massimo i giorni di riposo. Sappiamo che nelle fasi finali abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore”.

Foto: Instagram Gundogan