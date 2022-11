Gundogan: “Contratto in scadenza con il City? Sono sereno. Futuro al Liverpool? Non posso immaginarlo”

Ilkay Gundogan centrocampista del Manchester City, ha parlato a Kicker del suo contratto in scadenza a giugno con gli “Sky Blues”.

Queste le sue parole: “Il mio contratto scade a giugno? Non so se questo abbia a che fare con l’età, ma sono abbastanza rilassato e sereno. Io al Liverpool con Klopp? Tutti sanno quanto mi piaccia Klopp e quanto lo apprezzi, ma sono al Manchester City da qualche anno ormai e passare da capitano ai rivali del Liverpool non posso immaginarlo”.

Foto: sito Manchester City