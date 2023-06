Gundogan: “Avevo perso due finali. Non mi sembra vero. Futuro? Non è stato deciso ancora nulla”

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha parlato al Daily Mail dopo la vittoria della Champions, esprimendosi anche sul futuro.

Queste le sue parole: “Ho già perso due finali di Champions, so cosa significa perdere. In quel momento ho provato a congratularmi con loro per la loro incredibile stagione perchè non arrivi in finale per caso. Ci arrivi con qualità, determinazione e mentalità. Merito a loro che hanno giocato un ottimo calcio per tutta la stagione. Hanno vinto la Coppa Italia e hanno una squadra incredibile. E ho voluto mostrare loro il mio apprezzamento”.

La vittoria? “Non riesco ancora a rendermene conto. E’ una coppa che da dieci anni sto inseguendo. Dalla sconfitta a Wembley con la maglia del Dortmund contro il Bayern. Ora sono qui e sto provando a vivere questo con la mia famiglia. Stasera sono la persona più felice del mondo”.

E’ la tua ultime partita con la maglia del City? “Non lo so. Si parla tanto dietro le quinte ma nulla è stato deciso. Vedremo. Ne parleremo nelle prossime giornate e poi vedremo”.

Foto: Instagram personale