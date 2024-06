Gundogan: “Al Barcellona ho giocato in ogni posizione, è stato caotico”

Durante l’intervista concessa a The Athletic, il centrocampista del Barcellona, Ilkay Gundogan, ha così parlato della sua esperienza in blaugrana: “Con il Barcellona ho giocato ovunque ci fosse bisogno di me, quindi è stato un po’ caotico, con molti cambi di posizione”, ha spiegato.

Poi ha proseguito: “Ho dovuto adattarmi costantemente. A volte giocare bene significa anche sapere in che posizione si gioca, chi gioca intorno a te e sentirsi a proprio agio con questo”.

Infine: “In Nazionale mi sento molto a mio agio in campo con i miei compagni e nella mia posizione”.

Foto: Instagram Barcellona