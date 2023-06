Gundogan al Barcellona e Kovacic al Manchester City: la staffetta è pronta

Dopo l’annuncio di Gundogan al Barcellona, il Manchester City è subito corso ai ripari sostituendo prontamente il tedesco con Mateo Kovacic. Il croato aveva già svolto le visite mediche il 23 giugno e in queste ore è previsto l’annuncio ufficiale. Il calciatore ex Inter e Real Madrid è stato acquistato per 25 milioni più 5 di bonus e la prossima sarà la sesta stagione in Premier League dopo averne disputate cinque con il Chelsea.

Foto: Kovacic Chelsea ChelseaNews24