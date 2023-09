Gundogan: “Abbiamo deluso Flick. Gli errori possono capitare, ma dobbiamo essere pronti a correggerli”

Giorni intensi in casa Germania, dove ieri è stato esonerato il CT Hansi Flick, Alla vigilia dell’amichevole contro la Francia, il capitano dei tedeschi Ilkay Gundogan ha parlato in conferenza stampa: “L’atmosfera nella squadra attualmente è un mix di tristezza, frustrazione e delusione. Come giocatore, ho la sensazione di aver deluso Hansi, a dire il vero. Era sempre concentrato, motivato e pieno di energia. Purtroppo come squadra non siamo riusciti a trasformarlo in qualcosa”, spiega il centrocampista del Barcellona.

Poi ha proseguito: “Il collettivo ha sempre reso forte la nazionale tedesca. Ora abbiamo molti giocatori di livello mondiale, ma come squadra non riusciamo a metterli in campo. Le squadre migliori sono quelle che danno il 100% In campo. Gli errori capitano, ma non dobbiamo accettarli e dobbiamo respingerli. Quando l’anno scorso ho vinto la Champions con il City ho commesso tanti errori, ma io e i miei compagni eravamo sempre pronti a correggerli”.

Foto: Twitter Barcellona