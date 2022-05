Gullit: “Mourinho? Può non piacere l’uomo, può non piacere come fa giocare le squadre, ma non c’è dubbio che sia un grande allenatore”

Ruud Gullit, ex stella olandese del Milan, ha parlato a il De Telegraaf in merito alla finale di Conference League e alle chance della Roma di Mourinho contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “Inizialmente, la Conference League era vista come un po’ uno scherzo, un torneo di Topolino. Ma quando si arriva alla fase finale, come al solito, nessuno vuole perdere. Bellissimo anche vedere stadi stracolmi come a Roma e a Marsiglia nella semifinali. Mourinho? Può non piacervi l’uomo, potete condannare il modo in cui fa giocare le sue squadre, ma non c’è dubbio che sia un grande allenatore. Ha qualcosa di magico, altrimenti non si costruirebbe un tale curriculum. Credo che Slot sia diffidente con Mourinho, perché sa come analizzare un avversario e far giocare la sua squadra così”.

