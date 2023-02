Gullit: “Messi il più grande della storia con Maradona e Pelé. Ma Mbappé è sullo stesso livello”

Durante l’intervista concessa a Marca, Ruud Gullit ha parlato del prossimo Pallone d’Oro, soffermandosi su Lionel Messi e Kylian Mbappé: “Messi è il più grande della storia insieme a Maradona e Pelé. Ha vinto il Mondiale e ha più possibilità di vincere il prossimo Pallone d’Oro, ma Mbappé per me è sullo stesso livello. È straordinario e ha un talento incredibile, in finale si è preso grandi responsabilità nonostante la giovane età. Il Real Madrid ha provato a ingaggiarlo e lui ha continuato a segnare a Parigi, fregandosene di quello che diceva la gente. E continua a farlo. Sono impressionato”.

Foto: Twitter Fifa