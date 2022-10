Gullit: “Il Napoli adesso è una minaccia per la Champions”

Uno dei più forti attaccanti del secolo scorso, Ruud Gullit, ex attaccante di Feyenoord e Milan, ha parlato a UK ESPN dopo la straripante vittoria del Napoli ad Amsterdam, in casa dell’Ajax: “Credo che il Napoli possa essere una minaccia per la Champions, ne sono sicuro. Perché quello che mi piace di loro, è la loro etica del lavoro, lavorano così duramente e giocano un calcio incredibile. È stata una lezione di calcio”.

Foto: twitter Gullit