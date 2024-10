Gullit: “Il Milan è da scudetto. Ibra dirigente? Mi piace moltissimo”

Ruud Gullit, ex stella del Milan e della Nazionale olandese, ha parlato in merito alle possibilità del Milan di competere per traguardi importanti.

Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Se il Milan può vincere lo scudetto? Parlo da tifoso e dico di sì. Ciò premesso, credo che non sia giusto mettere pressione a questo gruppo che nelle ultime due estati ha cambiato quasi due terzi della rosa, oltre all’allenatore che ha un modo diverso di giocare rispetto al suo predecessore”.

Sulle rivali: “Ovviamente l’Inter è quella più accreditata. Attenzione però al Napoli e alla Juventus. Con Conte gli azzurri hanno ritrovato la mentalità vincente che ha permesso loro di vincere il campionato con Spalletti e in più non spenderanno energie fisiche e nervose nelle coppe europee: alla lunga può essere un bel vantaggio. Motta ha portato a Torino una ventata di entusiasmo e la società gli ha dato una mano con una campagna acquisti estiva importante”.

Infine su Ibra: “Se mi piace? Moltissimo. Io lo conosco da diversi anni, da quando era giovane e giocava in Olanda con l’Ajax. Ibra era un calciatore diverso dagli altri e adesso è una persona… diversa dalle altre. Non è convenzionale nel modo di comunicare, ma sicuramente i suoi atteggiamenti aiutano a togliere pressione alla squadra. Non fa mai niente di casuale e le sue conferenze stampa non sono noiose”.

Foto: Instagram Gullit