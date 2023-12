Gullit: “Ancelotti è il re dei re. È più grande sia di Ferguson che di Guardiola”

Carlo Ancelotti ha battuto tutti i record in Champions League ed è l’allenatore che ne ha vinte di più in carriera. Solo Pep Guardiola può eguagliarlo, ma per Ruud Gullit tra i due non c’è paragone. Intervenuto ai microfoni di Gambling Zone, ne ha così parlato: “Penso che Ancelotti sia più grande di Sir Alex e Pep per via delle Champions League che ha vinto. È un tecnico di prim’ordine, il re dei successi europei. Sia Pep che Sir Alex fanno parte della storia del calcio e di questa competizione, ma Ancelotti è il re dei re, migliore di chiunque altro, e sono molto orgoglioso di lui”.

