Gulacsi: “Vogliamo riscattare l’esordio. Sto bene sia fisicamente che mentalmente”

Peter Gulacsi, portiere del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Mi sento molto bene sia fisicamente che mentalmente. Ho iniziato bene il campionato. Naturalmente ci sarebbe piaciuto prendere un punto contro l’Atletico Madrid nella scorsa partita di Champions League. Vogliamo riscattare quella sconfitta, Mi sentivo molto bene anche la scorsa stagione e sono felice che le cose continuino di nuovo così. Come portiere, ovviamente traggo molto vantaggio quando la squadra gioca bene in generale e i ragazzi in difesa stanno facendo molto in questo momento”.

Non andrai più in nazionale? “Per tutti i giocatori è speciale giocare per la propria nazionale. Ma ora ho 34 anni e ho avuto un infortunio molto serio. Ho imparato a conoscere il mio corpo e ha capire e adesso voglio rimanere in forma e riposare in questo periodo di sosta, perchè in una stagione ci sono pochissime soste. Ho preso questa decisione per prendere cura del mio corpo e di me stesso. Il ct mi ha chiesto della mia decisione e ha capito. Ho molte responsabilità qua al Lipsia e voglio dare tutto me stesse”.

Foto: twitter Lipsia