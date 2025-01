Guizzo di Retegui: Atalanta avanti 1-0 sullo Sturm Graz all’intervallo

L’Atalanta conduce 1-0 sullo Sturm Graz alla fine dei primi 45 minuti. Decide, al momento, un guizzo di Mateo Retegui, che sfrutta una frittata clamorosa della difesa austriaca, che regala palla alla Dea, bravo Zappacosta a servire Retegui che al 12′ sblocca la gara. Atalanta che ha avuto diverse palle gol per arrotondare lo score. Al 17′ chance per De Ketelaere, che sfiora la rete. Al 28′ pericoloso Zappacosta con un tiro da fuori, di poco alto. Alla mezz’ora chance per Samardzic. Nel finale ancora assalto della Dea che però non trova il 2-0. Termina 1-0 la prima frazione di gioco.

Foto: sito Atalanta