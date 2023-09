Guizzo di Milik, la Juve batte il Lecce 1-0. Primo ko per i salentini

Una Juve non bella, ma concreta, batte 1-0 il Lecce, nell’anticipo della 7a giornata di Serie A. Decide un guizzo di Milik al 57′.

Partita con ritmi non elevati, la Juve inizia abbastanza forte per poi calare. Di marca bianconera le chance più interessanti, in particolare una, capitata a Chiesa al 26′, con il calciatore che a pochi metri dalla porta, di sinistro, ha calciato fuori.

Il Lecce controlla il possesso e non rischia più di tanto contro i bianconeri.

E’ 0-0 all’intervallo, con un leggero brusio dello Stadium a fine primo tempo.

Nella ripresa stessi ritmi del primo tempo, la Juve prova a fare la gara, il Lecce però difende con ordine e non concede nulla. Ma al 57′, uno squillo dei bianconeri, da un calcio d’angolo contestato, palla in mezzo, Milik arriva prima di tutti per battere Falcone e il vantaggio bianconero. La Juve di fatto si limita a contenere, non creando più di tanto per trovare il raddoppio.

Lo stesso Lecce, non crea mai pericoli alla retroguardia bianconera. Nel finale, Kaba già ammonito, finisce a terra in area di rigore, per l’abitro è simulazione e quindi doppio giallo e rosso. Lecce in 10 nel finale, la Juve gestisce senza patemi i 5 minuti di recupero e vince, senza convincere. Primo ko per il Lecce, scavalcato dalla Juve che sale a 13.

Foto: twitter Juve