Guizzo di Lookman: Atalanta in vantaggio 1-0 sul Bologna al 45′

L’Atalanta conduce 1-0 sul Bologna dopo i primi 45 minuti. Gara molto equilibrata, buon Bologna in avvio, ma la prima chance è per la Dea con De Ketelaere, che spara alto. Il Bologna reagisce con Zirkzee dalla distanza, senza creare troppi problemi. Al 28′ la rete dell’Atalanta. E’ un guizzo di Lookman a regalare il vantaggio ai bergamaschi, sfruttando una respinta corta di Skorupski.

Il Bologna continua a fare la gara, ma crea poco dalle parti di Carnesecchi, non riuscendo a reagire alla rete di Lookman che decide fin qui la gara.

Foto: Instagram Atalanta