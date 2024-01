Guirassy si infortuna prima della Coppa d’Africa, partecipazione a rischio

Preoccupazione in casa Guinea dopo che Serhou Guirassy si è infortunato durante una partita di preparazione alla Coppa d’Africa tra Guinea e Nigeria. Visibilmente sofferente per il dolore alla coscia nel post gara, il centravanti dello Stoccarda dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti per conoscere la natura del suo stop. “Posso solo sperare che non sia niente di grave per lui” – ha commentato il suo allenatore, Kaba Diawara, che rimane fiducioso sulla partecipazione del suo attaccante alla competizione. Il 27enne guineano ha già segnato 17 gol in Bundesliga ed è una pedina fondamentale per la sua nazionale.

Foto: Instagram Guirassy