Guinnes World Records, premiato Tabarez per le 200 panchine con l’Uruguay

Ennesimo riconoscimento per Oscar Washington Tabarez che entra nel libro dei Guinnes World Records grazie alla sua longeva esperienza alla guida del suo Uruguay. Il Maestro, a 72 anni, riceverà la targa per le 200 panchine con la Celeste, si tratta di un autentico record per quanto concerne le Nazionali. Il commissario tecnico ha allenato l’Uruguay prima dal 1988 al 1990 e poi nuovamente dal 2006 conquistando una Copa America nel 2011 e raggiungendo, nel 2010 e nel 2014, due volte le semifinali dei Mondiali in Sud Africa e in Brasile.

Foto: vivaelfutbol