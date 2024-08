Guillermo “El Toqui” Maripan, ecco chi è il nuovo difensore del Torino

Guillermo Maripan si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino. Difensore centrale, destro naturale. Tra i punti di forza vanta certamente la fisicità, potendo far valere in campo i suoi 193 cm. Nato il 6 maggio 1994 a Vitacura, muove i primi passi nel mondo del calcio nel club Universidad Católica, dove va tutta la trafila giovanile fino ad arrivare nel professionismo all’età di 18 anni. “El Toqui”, soprannome dato a Maripan per il carattere guerriero che in campo lo contraddistingue, trova continuità di minutaggio e rendimento tra i grandi a 22 anni. Nel 2016 vince con l’Universidad Católica da protagonista sia il Torneo Apertura che il Torneo Clausura della massima serie, oltre alla Supercopa de Chile. Terminata la stagione, entra nel mirino di alcuni club europei. Alla fine El Toqui raggiunge la Spagna e diventa a luglio 2017 un nuovo giocatore dell’Alavés alla ricerca di un centrale di piede destro. Maripan vi resta per due stagioni, dal 2017 al 2019, imponendosi da subito tra i titolari. Saluta dopo 48 presenze, quando si apre l’opportunità Ligue 1. Nell’estate del 2019, arriva la chiamata del Monaco che versa nelle casse del club spagnolo 18 milioni di euro e fa firmare al difensore cileno un contratto quinquennale. Maripan diventa subito un titolare inamovibile ed esplode nella stagione 2020-2021 in cui mette a segno anche 5 reti da centrale. Nella stagione 2022-2023 Maripan taglia il traguardo delle 100 presenze in maglia Monaco e rinnova con il club monegasco fino al 2025. Nell’ultimo campionato Maripan, il difensore cileno con il maggior numero di presenze in Ligue 1, ha dovuto convivere con una serie di guai fisici che ne hanno ridotto l’impiego (23 presenze complessive).

Foto: Instagram Maripan