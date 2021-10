GUILLAMON, LEADER DIFENSIVO DELLA SPAGNA DEL FUTURO

Hugo Guillamon è colui che ha aperto le marcature in Valencia-Villarreal, gara vinta per 2-0 dalla squadra allenata da José Bordalas, tre punti importanti dopo un avvio così così per un club glorioso che sta vivendo numerose stagioni altalenanti.

Guillamon nasce a L’Eliana il 31 gennaio del 2000, è un difensore del Valencia e della Spagna. E’ un difensore moderno, i suoi punti di forza sono gli anticipi e le marcature. In linea con ciò che si richiede nel calcio di oggi, è molto dotato palla al piede e capace di guidare la manovra offensiva della propria squadra. Ottimo nell’uno contro uno e dotato di grande senso della posizione, nelle difese a quattro preferisce giocare sul centro destra. Ultimamente sta agendo da perno tra la difesa e il centrocampo, nel 4-1-4-1 adoperato da mister Bordalas. Il suo stile di gioco molto calmo trasmette tranquillità all’intero reparto arretrato.

Cresce nella Cantera del Valencia, facendo il suo arrivo nel 2009, il debutto tra i professionisti è datato 16 dicembre 2017 con la maglia del Valencia Mestalla in Segunda B. Nel 2017-18 arriva la prima convocazione di Guillamon con la prima squadra, in occasione del match di Copa del Rey contro l’Ebro. L’esordio è nel 2020 e coincide con l’infortunio del compagno di reparto Mangala contro la Real Sociedad.

E’ diventato in breve tempo un perno del club valenciano, e insieme a Pau Torres, Eric Garcia e Óscar Mingueza fa parte dei nomi che rappresenteranno il futuro della Spagna.

Con la Roja ha vinto il Campionato Europeo Under 19 nel 2019, torneo che si è disputato in Armenia, così come quello Under 17 due anni prima, in Croazia. Nello stesso anno ha perso in finale nel Mondiale Under 17 in India.

La prima e unica presenza con la Nazionale maggiore è arrivata nel giugno 2021, andando anche a segno nel 4-0 alla Lituania in amichevole.

Guillamon è una delle più grandi speranze del calcio spagnolo, il Valencia se lo coccola finché può, in futuro potrebbe vestire maglie ancor più prestigiose.

