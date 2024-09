Guilbert sull’espulsione: “Mi scuso con il mondo Lecce, ma non era un gesto violento”

Frederic Guilbert, terzino destro del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in Conferenza Stampa, in attesa del match di Coppa Italia contro il Sassuolo, in scena domani. Il classe ’94, ha parlato dell’espulsione rimediata nel match di Serie A contro il Parma, che ha lasciato i salentini in dieci per tutto il secondo tempo.

Sul gesto: “Ho avuto una reazione sbagliata, sono caduto nella provocazione avversaria. Credo lui abbia avuto una reazione esagerata. Mi pento della mia reazione. Spero che il Giudice Sportivo sia clemente. Non ho mai preso cartellini rossi simili nella mia carriera. Non vedo alcuna violenza nel gesto. Penso fosse necessario scusarmi con tutto il mondo Lecce attraverso un post su X, il modo più veloce per raggiungere tutti. In questo momento c’è tanta delusione per non aver regalato i tre punti, daremo il massimo a partire da domani. Cancellieri? Sono una persona che non parla di ciò che succede in campo”.

Il pareggio del Parma: “Dopo la partita eravamo tesi. Ne abbiamo discusso, se vogliamo migliorare dobbiamo fare attenzione e prenderci le nostre responsabilità”.

La Coppa Italia: “Sarà una partita difficile però possiamo dire che abbiamo fatto bene fino a questo momento”.

Foto: Instagram Lecce