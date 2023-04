Guidolin su Spalletti: “Allenava già in campo, questo è il coronamento che merita”

Francesco Guidolin in un intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti, i due sono legati da un rapporto splendido nato quando nella stagione 1991/1992 i due si ritrovarono ad Empoli, con l’attuale allenatore del Napoli che consumava i suoi ultimi anni da calciatore.

Le parole dell’ex allenatore di Udinese e Palermo tra le tante sottolineano la bravura e la stoffa che Spalletti ha sempre avuto nel dirigere i giocatori: “Già allora si vedeva che sarebbe diventato allenatore. Aveva attenzione per gli allenamenti e tutto ciò che riguardava questa professione. Vederlo a questi livelli non mi stupisce anche se c’è una sola parola per descrivere la corsa in campionato del Napoli: è un capolavoro, un autentico capolavoro. Ha fatto bene in qualsiasi posto abbia allenato. Ora ha raggiunto il top, ma tutte le tappe della carriera hanno aggiunto qualcosa. Questo è il coronamento che meritava”.

Foto: Guidolin twitter Swansea