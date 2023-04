Guidi: “Emozione stupenda, grazie a Tiago Pinto e a Mourinho che seguono con costanza il lavoro”

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera.

Queste le sue parole: “E’ stata un’emozione molto grande ed oggi è stato il coronamento dei scarifici che i ragazzi fanno quotidianamente. Dedico la vittoria a chi non c’era per infortunio. Ci hanno aiutati in questo percorso e questo trofeo è anche loro. Abbiamo saputo soffrire contro avversario morto valido. Avevamo chiesto tanto a questi ragazzi. Hanno saputo soffrire sono stati bravi. Sono orgoglioso per questo trofeo. Sono stato il successore di un’icona del calcio giovanile come Alberto De Rossi. Questa vittoria è anche sua. Dobbiamo trovare continuità . Dopo gennaio abbiamo alternato buone prestazioni a prestazioni meno esaltanti. Ringrazio il direttore Tiago Pinto, che mi ha portato qua, ed il mIster Mourinho, che ci segue sempre e ci consiglia. E ringrazio anche la mia famiglia, mia moglie ed il mio bambino, che mi danno ogni giorno una spinta in più”.