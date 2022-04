Guerra in Ucraina, Vavassori rassicura: “Sono vivo, ho solo febbre e alcune ferite”

“Ciao a tutti, grazie di tutti i messaggi di supporto che mi avete mandato. Sono vivo, ho solo febbre molto alta, alcune ferite in varie parti del corpo. Per fortuna nulla di rotto. Grazie ancora a tutti per il supporto”. È il messaggio sul suo profilo Instagram di Ivan Luca Vavassori, l’ex calciatore di 29 anni andato a combattere in Ucraina a fianco dell’esercito di Kiev. Per ore si è temuto che Vavassori fosse rimasto coinvolto in un attacco a Mariupol.

FOTO: Instagram Vavassori