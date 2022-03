Primi effetti della guerra in Ucraina anche per le nazionali del Paese. Come riporta il sito della UEFA, la partita fra Ucraina Under 21 e Francia Under 21 prevista per il 29 marzo a Leopoli e valida per le qualificazioni a Euro 2023 è stata ufficialmente rinviata. L’Ucraina salterà anche la sfida esterna con l’Armenia del 24 marzo.

FOTO: Twitter Ucraina