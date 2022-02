Guerra in Ucraina: messaggi di pace da Parigi e Madrid

Il calcio si stringe attorno all’Ucraina. Dopo le manifestazioni di Goodison Park, con i calciatori entrati in campo con le bandiere e le giacche con i colori gialloblu, anche dalla Ligue 1 e dalla Liga arrivano messaggi a sostegno della popolazione ucraina. In particolare, a Parigi PSG e Saint-Etienne hanno mandato un messaggio insieme alla squadra arbitrale poco prima del calcio d’inizio: schierati a metà campo, hanno tenuto uno striscione con su scritto “Pace per tutti”. A Madrid, invece, in occasione di Atletico Madrid-Celta Vigo il Wanda Metropolitano per una sera si è tinto di giallo e di blu, abbandonando i canonici bianco e rosso: il tutto per dare un piccolo segnale di appoggio all’Ucraina.

Foto: Twitter PSG