Guerra in Ucraina, l’ASF annuncia: “Non giocheremo con la Russia”

Anche la Svizzera si unisce al coro di Polonia, Repubblica Ceca e Svezia e annuncia: “Non giocheremo contro la Russia”. L’ASF, l’associazione svizzera di football, si schiera dalla parte delle Nazionali che chiedono l’esclusione della Russia dal panorama calcistico mondiale. Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, l’ASF ha condannato l’invasione dell’Ucraina e comunicato che non prenderà parte ad eventuali impegni contro le selezioni russe indipendentemente dall’evento in questione: “Se necessario, questa posizione non negoziabile dell’ASF si estende esplicitamente anche alla prima partita della sua nazionale femminile all’UEFA Women’s EURO contro la Russia, in programma il 9 luglio 2022 in Inghilterra”.

Foto: Logo ASF