Guerra in Ucraina, la UEFA convoca una riunione straordinaria. In ballo la finale in Russia

In un tweet, si apprende di come la Uefa, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, abbia convocato per domani mattina alle 10.00- su indicazione del presidente – una riunione straordinaria del Comitato esecutivo “per valutare la situazione e stabilire ogni azione necessaria”. In ballo, la possibilità di cambiare la sede stabilita per la finale della Champions League 2022, ovvero la Gazprom arena di San Pietroburgo in Russia.

FOTO: Sito UEFA