Guerra in Ucraina, la Premier League non verrà più trasmessa in Russia

In seguito al conflitto scoppiato in Ucraina dopo l’invasione della Russia, la Premier League ha deciso che le sue partite non verranno più trasmesse nello stato transcontinentale. È di oggi, infatti, la notizia della sospensione dell’accordo con il suo partner di trasmissione russo: “La Premier League e i suoi club oggi hanno concordato all’unanimità di sospendere il nostro accordo con il partner televisivo russo Rambler (Okko Sport) con effetto immediato e di donare 1 milione di sterline (1,3 milioni di dollari) per sostenere il popolo ucraino“, si legge in una nota.

Foto: Facebook Premier League