Guerra in Ucraina: bombardata la Donbass arena, casa dello Shakhtar

Lo stadio dello Shakhtar Donetsk, la Donbass Arena, sarebbe stato vittima di bombardamenti da parte dell’esercito russo. L’impianto che, in ogni caso, non ospita una partita del club ucraino dal 2014 proprio per ragioni di sicurezza, versa ormai in condizioni critiche. Ancora da capire le motivazioni dietro l’attacco alla Donbass Arena: nelle vicinanze, infatti, non risulterebbero installazioni militari o caserme.

FOTO: Sito Shakhtar