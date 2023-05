Guerra (agente Dia): “Boulaye piace anche a Giuntoli. Futuro? Aspettiamo la salvezza della Salernitana”

Boulaye Dia è sicuramente uno dei personaggi del momento, dopo il gol contro il Napoli che ha rinviato la festa scudetto degli azzurri, grazie anche all’ottima stagione avuta è sul taccuino di tante squadre. Come rivelato dal suo agente Frederic Guerra a Radio Kiss Kiss Napoli, anche la squadra di Luciano Spalletti è sulle tracce dell’attaccante della Salernitana: “Ancora non si può dire quale sarà il futuro di Dia. La cosa importante è che per riscattare il ragazzo la Salernitana deve essere in Serie A e ancora non è fatta. Solo allora si parlerà di acquisto, di opzioni e di tutto il resto. A Giuntoli piace, ha estimatori anche in Inghilterra e Francia”.

Foto: Instagram Boulaye Dia