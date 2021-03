Guerini: “Quando i risultati non arrivano l’allenatore è il primo a essere messo in discussione”

La terza sconfitta nelle ultime quattro gare mette in una brutta posizione il tecnico del Catania Giuseppe Raffaele.

Lo conferma il responsabile dell’area tecnica del club Vincenzo Guerini, che dopo il ko con la Turris si è presentato in sala stampa al posto dell’allenatore: “Sicuramente si può parlare di crisi, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo attraversando un periodo brutto sotto tutti i punti di vista. La squadra, che fino a un mese e mezzo fa era veramente fantastica, ha avuto un crollo psico-fisico e tecnico e non riusciamo a capire come mai. Sembra quasi non crederci più anche se il gruppo è unito e rema dalla stessa parte.

Raffaele in bilico? Sono discorsi che non voglio affrontare, ma che sia in bilico è chiaro perché quando non arrivano i risultati l’allenatore è sempre il primo a essere messo in discussione. Niente di nuovo sotto il sole, ci confronteremo con la società e i giocatori per trovare la soluzione migliore per uscire da questa situazione visto che il tempo c’è. Dobbiamo tutti assumerci le responsabilità e uscirne a testa alta.

Pressione? Non voglio sentire questa parola, la società non ci fa mancare nulla, i tifosi pure non ci hanno fatto mancare il loro sostegno” , queste le parole di Guerini riportate da TuttoC.com.