Guerini, arriva anche il cordoglio del Torino: “Increduli e profondamente addolorati per la tragica scomparsa”

Il Torino si stringe intorno alla famiglia di Daniel Guerini, giovane calciatore 19enne della Lazio ed ex granata scomparso in serata per un tragico incidente stradale: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.

Foto: Logo Torino con lutto sito ufficiale