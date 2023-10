Guendouzi: “Volevo solo la Lazio, ho scelto un progetto serio. Stregato dalla filosofia offensiva di Sarri”

Durante l’intervista concessa a Il Messaggero, il centrocampista della Lazio, Mateo Guendouzi, è tornato a parlare della trattativa che lo ha portato a indossare la maglia biancoceleste durante la scorsa sessione di calciomercato: “Ci sono voluti un po’ di giorni per definire tutto fra i club, e fra e il Marsiglia, ma io nella testa avevo solo la Lazio. Mi volevano pure in Premier, ma io avevo già scelto un progetto serio, un club che ha vinto tanto in passato e in Europa”.

Poi ha proseguito parlando dell’importanza di Maurizio Sarri: “Mi voleva e mi ha chiamato per dirmi come mi avrebbe fatto crescere ancora. Poi avevo già giocato quattro volte contro il tecnico in Inghilterra. Mi aveva stregato la sua filosofia offensiva. Ora devo ancora assimilare molti schemi nuovi, ma lui ha la mia mentalità, vincente”.

Foto: Instagram Guendouzi