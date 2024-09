Guendouzi sulla prestazione in Nazionale di Koné: “Spero non giochi così anche nel derby”

Mediana per due terzi romana quella schierata ieri sera da Deschamps nella gara di Nations League contro il Belgio. La Francia si è imposta per 2 a 0, ed è spiccato all’occhio il centrocampo scelto dal CT francese, che vedeva al fianco dell’inamovibile Kanté il romanista Koné nella posizione di regista e il laziale Guendouzi nel ruolo di mezz’ala. Quest’ultimo, è intervenuto ai microfoni di Zona Mista, congratulandosi con il suo compagno di reparto, e sperando non riproponga la prestazione di ieri anche nel derby che li attende ad inizio gennaio.

Le parole di Guendouzi: “Manu ha fatto un’ottima gara. Ci ha aiutato nel recupero palla ed è stato molto pulito. Spero che non faccia questa partita anche nel derby, perché presto giocheremo contro”.

Sulla partita: “Una vittoria che fa ben sperare per il futuro, penso che tutti siano riusciti a fare una buona partita”.

Foto: Instagram Lazio