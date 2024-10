Guendouzi su Tavares: “È tra i migliori terzini d’Europa. Gigot? Sta crescendo, ci darà una grossa mano”

Nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Nizza, il centrocampista biancoceleste Matteo Guendouzi ha detto la sua sui compagni Tavares e Gigot, oltre che sulle condizioni generali della squadra.

Su Tavares e Gigot: “Sono due giocatori molto importanti per la Lazio, ci hanno rinforzato. Ci ho giocato a Marsiglia e quindi conosco bene entrambi. Credo che Nuno sia uno dei terzini più forti del campionato, si è ambientato subito benissimo. Ci porta molta qualità, ha già fatto quattro assist ed è uno dei migliori in Europa. Gigot non era al meglio, sta crescendo e il suo vigore ci darà una grossa mano a livello difensivo”.

L’Europa League: “Possiamo andare lontano in Europa, è una competizione difficile che ho giocato diverse volte e sono arrivato in finale con l’Arsenal. Siamo una buona squadra, abbiamo un ottimo staff e possiamo fare bene seguendo le loro indicazioni. Conosco il Nizza e il loro allenatore, l’ho avuto ai tempi del Lorient, ha fatto ottimi risultati con il Lens lo scorso anno e chiede grande intensità alla sua squadra. Dovremo fare una partita importante. Per qualsiasi francese all’estero affrontare una squadra francese è un momento speciale”.

Foto: Instagram Lazio