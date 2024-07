Guendouzi: “Posso migliorare molto. Belle le vittorie nel derby e con il Bayern in Champions”

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel della stagione scorsa e dei margini di miglioramento.

Queste le sue parole: “È stato il tuo primo ritiro ad Auronzo, siete riusciti a lavorare al meglio? Sì, certamente. Ci sono ottimi campi, un buon ambiente e tanti tifosi che vengono a vedere i nostri allenamenti. È stato un ottimo ritiro”.

Cosa vi portare dietro della scorsa stagione? “Credo che ci siano ottimi ricordi in Champions League lo scorso anno, abbiamo fatto un’ottima annata. I tifosi si sono divertiti soprattutto con la vittoria in casa contro il Bayern Monaco, è un ottimo ricordo che ci portiamo dietro. Sicuramente quando abbiamo battuto la Roma nel derby in casa è stato altrettanto fantastico”.

Abbiamo visto la miglior versione di Guendouzi? “Posso sicuramente migliorare ancora tanto, sono ancora giovane e posso crescere. Devo segnare di più e fare più assist, ma sicuramente sono un giocatore più forte rispetto allo scorso anno. Mi sento bene e sono sicuro che possiamo ottenere buoni risultati perché siamo una buona squadra”.

Cosa hai in comune con il DNA di questo club? “I tifosi sono una parte fondamentale di questo club, è molto importante essere uniti. Sappiamo di dover lottare per loro e dare tutto sul campo, ci amano perché anche se perdiamo qualche partita noi lottiamo sempre per il club e per i tifosi. Tutti insieme possiamo centrare i nostri obiettivi”.

Foto: Instagram lazio