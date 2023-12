Guendouzi porta la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: 1-0 al Genoa

La Lazio vola ai quarti di finale di Coppa Italia! I biancocelesti vincono 1-0 contro il Genoa, decide la rete di Guendouzi. Gli uomini di Sarri passano in vantaggio dopo appena 5′: Pellegrini anticipa Hefti, porta palla fino in fondo e crossa basso verso il limite dell’area dove Guendouzi la colpisce con il piatto destro e la imbuca all’angolino basso di destra. La risposta del Grifone arriva al 18′, ma Retegui calcia alto dal imita dell’area piccola. Al 31′ sfiora il raddoppio la Lazio, ma Leali risponde presente sul tentativo di Pedro imbucato da Guendouzi. La prima occasione della ripresa è a tinte rossoblu: Imbucata centrale verso Retegui con Gila che buca nuovamente e con l’attaccante italo-argentino che entra in area e conclude con il mancino, ma il difensore della Lazio rientra in tempo e in scivolata rimedia all’errore precedente. All’82’ Basic si divora l’occasione per il raddoppio: ennesima giocata di classe di Guendouzi che libera Immobile, il quale a sua volta con un filtrante mette Basic a tu per tu con Leali, ma dal dischetto del rigore con il mancino effettua un passaggio al portiere del Genoa, che blocca a terra. Termina così 1-0 all’Olimpico, la Lazio vola ai quarti di finale dove troverà la vincitrice di Roma-Cremonese.

Foto: Instagram Lazio