Guendouzi: “Il gol? L’importante è aver vinto contro una squadra difficile”

Matteo Guendouzi, autore della prima rete durante la sfida tra Torino e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare la vittoria dei biancocelesti: “Siamo molto felici di questa partita e dei tre punti che abbiamo raccolto. So di poter segnare di più, l’importante è aver vinto contro una squadra difficile come il Torino. Sappiamo di avere molta qualità. I segnali sono incoraggianti, dobbiamo continuare così. Baroni? Abbiamo avuto diversi allenatori, tutta la squadra è col mister che ha portato una nuova filosofia di gioco ma c’è tanta fiducia”.

Foto: twitter Lazio