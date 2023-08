Matteo Guendouzi è arrivato a Ciampino e si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Una operazione chiusa vemerdì scorso con il Marsiglia con gli accordi tra le due società. L’operazione con i francesi è da 18 milioni complessivi, bonus compresi. Il centrocampista, da poco arrivato in Italia, è pronto per le visite con la Lazio in modo da mettersi presto a disposizione con la Lazio.