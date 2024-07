Guendouzi: “Difficile adattarsi al gioco di Tudor. Già dal Marsiglia. Poi l’ho ritrovato alla Lazio”

Nel corso della sua intervista a Carré, Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha raccontato le difficoltà avute con Igpr Tudor fin dai tempi dell’Olympique Marsiglia, prima di ritrovarselo da allenatore anche alla Lazio.

Queste le sue parole: “I problemi con Tudor al Marsiglia? Avevo un rapporto così forte con Sampaoli che per me è stato difficile cambiare allenatore. Mi sono adattato bene all’inizio, ho dato il massimo. Ma è difficile passare da un estremo all’altro: siamo passati dal calcio di possesso al calcio di transizione, con un pressing molto alto e molta intensità. Tutto quello su cui avevamo lavorato per un anno è andato in malora per ricominciare con un nuovo progetto di gioco. Bisognava adattarsi in fretta. È stato faticoso mentalmente perché in allenamento non facevamo le cose che ci piacevano di più. Non è stato facile. Però abbiamo messo al primo posto l’aspetto professionale. Tutti abbiamo dato il massimo per realizzare l’idea di gioco dell’allenatore. Abbiamo dato tutto in campo. A fine stagione eravamo un po’ stanchi e non tenevamo più il passo mentalmente. Passare da uno stile di gioco a un altro nel giro di pochi mesi è stato davvero molto difficile”.

Foto: Instagram Lazio