Guendouzi: “Con l’Italia sarà difficile, ma saremo migliori dell’andata”

Lo 0-0 con Israele, non era proprio il risultato auspicato dai supporters francesi. La sensazione diviene ancora più amara per via della vittoria in casa del Belgio dell’Italia, che si stacca quindi ulteriormente nella classifica di Nations League. D’altra parte però, una vittoria del Belgio avrebbe potuto riaprire i giochi. Domenica la Nazionale francese avrà la possibilità di ottenere la rivincita con gli azzurri di Spalletti, e Guendouzi ne ha parlato pochi istanti fa in conferenza.

“Volevamo vincere la partita, avremmo dovuto vincere la partita. Non ci siamo riusciti e siamo tutti un po’ delusi. Nel secondo tempo abbiamo spinto molto, abbiamo avuto occasioni chiare, avremmo dovuto giocare meglio. Quindi c’era frustrazione. Dobbiamo dimenticare questa partita e pensare a quella contro l’Italia. Sappiamo che giochiamo contro un’ottima nazionale con ottimi giocatori. Io gioco al loro fianco in campionato, quindi sarà una partita difficile, ma siamo riusciti a riprenderci dopo la sconfitta dell’andata. Una cosa di cui sono sicuro è che saremo migliori rispetto all’andata. Siamo determinati a fare molto meglio dell’andata e a recuperare. Avremo la possibilità di valutarci contro un’ottima squadra”.

Foto: Instagram Guendouzi