Guendouzi: “Abbiamo giocato bene, siamo stati sfortunati. Sono certo che vinceremo tante partite”

Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky dopo lo 0-0 contro il Ludogorets.

Queste le sue parole: “Sì, stasera volevamo vincere, ma quando si gioca contro una squadra schierata con undici uomini dietro la linea della palla è molto complicato. Abbiamo cercato di spostarli, di muoverli, abbiamo creato qualche occasione da gol, ma siamo stati anche un po’ sfortunati. Comunque, abbiamo giocato bene, mostrando buone trame di gioco. Dobbiamo continuare a lavorare e a giocare come stasera. Ci è mancato qualcosa per fare gol, per fare la differenza, ma abbiamo mostrato diverse giocate di qualità”.

Cosa è mancato per concretizzare le occasioni create? “Come ho detto, un po’ di sfortuna. Abbiamo avuto diverse occasioni, cross, tiri, ma stasera è andata così. L’importante è non aver perso. Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Sono convinto che vinceremo molte partite”.

Foto: sito Lazio