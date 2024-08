Gudmundsson su Palladino: “Ha idee nuove, è un tecnico giovane e preparato. A noi chiede tanto”

In giornata si è tenuta la conferenza stampa, del neo acquisto della Fiorentina, Albert Gudmundsson, che ha parlato anche del suo nuovo allenatore, Raffaele Palladino.

Queste le sue parole: “È un tecnico giovane e ambizioso, pieno di energie e con idee fresche. ha già dimostrato tanto a Monza e avevo già buone sensazioni su di lui. A noi chiede tanto e penso di poter fare un ulteriore step di carriera con lui. Palladino è uno dei motivi per cui sono qui”.

Dove preferirebbe giocare? “Ne ho parlato con Palladino. Sono il tipo di giocatore che può ricoprire più ruoli, sia in attacco che a centrocampo. Voglio aiutare la squadra e dare il massimo. L’idea è giocare in una delle posizioni dei tridente. Voglio dimostrare le mie qualità e non vedo l’ora di iniziare”.

Potrebbe indossare il 10 se Nico Gonzalez dovesse partire? “A dire la verità non ho pensato al numero di maglia. Tutto diventerà più chiaro in questi giorni”.

Foto: Instagram Fiorentina