Gudmundsson sospeso dalla nazionale per presunte molestie

Problemi in Nazionale per Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa è stato sospeso in via cautelare dalla sua nazionale, l’Islanda, per motivi giudiziari. Secondo quanto riferito dall’Ansa, infatti, la punta rossoblu sarebbe stata denunciata per violenza sessuale su un membro dello staff. La conferma arriva anche dalla presidentessa della Ksi, Vanda Sigurgeirsdóttir, intervenuto al quotidiano islandese DV: “Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia per reati sessuali su un membro della nazionale”.

Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram Genoa