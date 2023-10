Gudmundsson show! Doppietta e un gol annullato, Genoa avanti 2-1 sull’Udinese all’intervallo

Il Genoa conduce 2-1 contro l’Udinese al termine della prima frazione di gioco. È Albert Gudmundsson a sbloccare al partita con l’Udinese: errore di Silvestri, il cui rilancio impreciso viene raccolto a centrocampo da Frendrup per servire il compagno. Verticalizzazione rapida, l’attaccante islandese di Gilardino ringrazia e tenta la conclusione: potente e precisa, nulla da fare per il portiere dei friulani. Genoa avanti 1-0 a Udine dopo un quarto d’ora. Risponde l’Udinese con Lorenzo Lucca che rompe il digiuno dopo un’azione insistita dei friulani da sinistra: il cross di Kamara carambola su Ebosele e Kamara, finendo sul corpo del centravanti italiano. Controllo e tiro di Lucca, poco da fare per il portiere genoano Martinez. Il Genoa rimette subito la testa avanti contro la formazione bianconera. A siglare il 2-1, come il vantaggio iniziale, è Albert Gudmundsson: doppietta per l’islandese, complice la risposta non entusiasmante di Silvestri. Ma l’arbitro annulla il gol dopo la chiamata del VAR. Appuntamento con la doppietta solo rimandato. Infatti l’islandese ha riportato il Genoa in vantaggio sfruttando al meglio l’assist di Retegui. Termina così 2-1 il primo tempo tra Udinese e Genoa.