Gudmundsson rassicura il Genoa: “Contro il Verona ci sarò. Mi fa piacere essere paragonato a Milito”

Brutte notizie per il Genoa ed il suo tecnico Alberto Gilardino, in vista del prossimo match di campionato, che i rossoblù giocheranno sul campo del Verona. Albert Gudmundsson, infatti, è stato fermato da un attacco influenzale, che non gli ha consentito di allenarsi ieri insieme ai compagni e lo tiene, tuttora, in dubbio per la gara con gli scaligeri. Tuttavia è lo stesso islandese a rassicurare i suoi tifosi, in una lunga intervista concessa a Il Secolo XIX, dove afferma: “A Verona ci sarò, qualunque cosa accada. Sarò sempre grato e orgoglioso di giocare qui. Continuo a pensare partita dopo partita, mi godo ogni momento in campo provando a far divertire anche i tifosi. Con il gol segnato al Monza, anche se purtroppo non è servito a portarci punti, ho raggiunto il record di Diego Milito, l’ultimo calciatore del Genoa ad andare in doppia cifra in due campionati consecutivi. Ed è sempre bello quando ti confrontano con un grande giocatore, un grande attaccante come è stato Milito, per il Genoa ma non solo”.

Foto: Instagram Serie A